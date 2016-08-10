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بيع نحو مليوني نسخة من نص مسرحية «هاري بوتر»

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بيع نحو مليوني نسخة من نص مسرحية «هاري بوتر» بيع نحو مليوني نسخة من نص مسرحية «هاري بوتر»

حققت مبيعات نص مسرحية “هاري بوتر والطفل الملعون” «هاري بوتر أند ذي كورسد تشايلد» رقمًا قياسيًا في بريطانيا وأمريكا الشمالية، لكنها لا تزال بعيدة عن النسب التي حصدتها الرواية الأخيرة من هذه السلسلة.

وبحسب “فرانس برس” ففي الولايات المتحدة وكندا، بيع “أكثر من مليوني نسخة” من نص المسرحية الذي طرح في المكتبات ليل السبت الأحد في بريطانيا وأمريكا الشمالية، في خلال اليومين الأولين من تسويقه، على ما جاء في بيان صادر عن دار النشر الأمريكية “سكولاستيك”.

وهي مبيعات “لا مثيل لها لنصوص الأعمال المسرحية”، بحسب “سكولاستيك”. أما في بريطانيا، فقد شملت المبيعات 680 ألف نسخة خلال أول 3 أيام، وفق دار “ليتل براون” البريطانية.

غير أن هذه المستويات القياسية تبقى بعيدة كل البعد عن تلك التي حققها الجزء السابع من السلسلة بعنوان “هاري بوتر أند ذي ديثلي هيلوز” الذي ذهب منه 2.65 مليون نسخة في خلال 24 ساعة في بريطانيا في يوليو 2007.

وفي الولايات المتحدة، بيعت 8.3 ملايين نسخة منه في هذه المدة الزمنية.

ويتعرف محبو السلسلة في هذه المسرحية التي شاركت رولينغ في تأليفها مع المسرحي جاك ثورن وتولى إخراجها جون تيفاني، على هاري بوتر بعدما تزوج وأصبح رب عائلة.

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