أنجلينا جولي تخيب آمال طلاب جامعة " Georgetown "

بعد أن توقّع طلاب جامعة Georgetown مشاركة الممثلة العالمية Angelina Jolie أنجلينا جولي في تدريسهم، ذهبت كلّ آمالهم هباء، عندما نفت الجامعة التحاق الممثلة بهم كمدرّسة زائرة.

في حديث لها لإحدى وسائل الإعلام البريطانية، قالت المتحدثة الرسمية باسم الجامعة، راشيل بوغ: "نستمتع بشراكة مع جامعة الاقتصاد في لندن، وكان من المفترض أن تدرس أنجلينا جولي ووليام هيغ في الخريف".

وتابعت: "ليس هناك خطط حالية للسيدة جولي أن تدرّس في جامعة Georgetown ".

وكان قد أعلن في أيار/مايو أن جولي ستنضم لجامعة الاقتصاد في لندن كمدرّسة زائرة خلال محاضرات الدراسات العليا الجديدة في النساء والسلام والأمن لعام 2016-2017، إلى جانب السياسي البريطاني وليام هيغ William Hague".

وكانت النجمة قد أكدت ذلك بنفسها في بيان صحافي، قالت فيه: "أنا متحمسة جداً للتعليم، أتمنى أن تتبع مؤسسات علمية أخرى نفس النهج، إذ إنّ من الضروري أن نتوسّع في النقاش حول حقوق المرأة".

وتابعت: "أتطلّع للتدريس والتعلّم من الطلاب أيضاً، ولمشاركة خبرتي في العمل في الحكومة والأمم المتحدة".

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