أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أنجلينا جولي تخيب آمال طلاب جامعة " Georgetown "

Google+ Print

الثلاثاء 09-08-2016 18:13

بعد أن توقّع طلاب جامعة Georgetown مشاركة الممثلة العالمية Angelina Jolie أنجلينا جولي في تدريسهم، ذهبت كلّ آمالهم هباء، عندما نفت الجامعة التحاق الممثلة بهم كمدرّسة زائرة.
في حديث لها لإحدى وسائل الإعلام البريطانية، قالت المتحدثة الرسمية باسم الجامعة، راشيل بوغ: "نستمتع بشراكة مع جامعة الاقتصاد في لندن، وكان من المفترض أن تدرس أنجلينا جولي ووليام هيغ في الخريف".
وتابعت: "ليس هناك خطط حالية للسيدة جولي أن تدرّس في جامعة Georgetown ".
وكان قد أعلن في أيار/مايو أن جولي ستنضم لجامعة الاقتصاد في لندن كمدرّسة زائرة خلال محاضرات الدراسات العليا الجديدة في النساء والسلام والأمن لعام 2016-2017، إلى جانب السياسي البريطاني وليام هيغ William Hague".
وكانت النجمة قد أكدت ذلك بنفسها في بيان صحافي، قالت فيه: "أنا متحمسة جداً للتعليم، أتمنى أن تتبع مؤسسات علمية أخرى نفس النهج، إذ إنّ من الضروري أن نتوسّع في النقاش حول حقوق المرأة".
وتابعت: "أتطلّع للتدريس والتعلّم من الطلاب أيضاً، ولمشاركة خبرتي في العمل في والأمم المتحدة".

 

هذه مواصفات طفل "برانجلينا" السابع

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور