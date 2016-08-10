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قصي خولي يشعل السناب شات والسبب

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الأربعاء 10-08-2016 17:19

أشعل الفنان قصي خولي حسابه على السناب شات بحفل أديل، الذي حضره وعبر عن سعادته بهذا الحفل الذي عُدّ أكثر من رائع، ونقل تفاصيل الحفل لمتابعيه، وأحيت المطربة أديل حفلاً كبيراً في لوس أنجلوس حضره الآلاف من جمهورها، وهو الحفل الأول لها بعد انتقالها للإقامة بشكل دائم في أمريكا، حيث اشترت منزلاً جديداً بالقرب من منزل صديقتها النجمة جينيفر لورانس، وهو ما أخبرت به أديل جمهورها بمجرد صعودها على المسرح. ومن المفترض أن تحيي أديل 7 حفلات أخرى خلال هذا الصيف، وهي الحفلات التي بيعت تذاكرها بالكامل.

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سيدتي