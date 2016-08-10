الكرملين: بوتين ورئيسة وزراء بريطانيا يخططان لعقد لقاء قريبًا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي يخططان لعقد لقاء يجمعهما قريبا.

وقال المكتب في بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم الثلاثاء، إن بوتين وماي اتفقا على إقامة الحوار عبر قنوات الأجهزة الأمنية المختصة

> بقضايا ضمان أمن الطيران وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما جرى بمبادرة من الجانب البريطاني، كما جرى خلال الاتصال مناقشة المسائل الحيوية للعلاقات الروسية البريطانية.

وأعرب الجانبان – وفقا للبيان – عن عدم رضاهما عن الحالة الراهنة للتعاون في المجالين السياسي والتجاري وتم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك في عدد من الاتجاهات.

يذكر أن تيريزا ماي، عينت في منصب رئيس الوزراء البريطاني في 13 يوليو الماضي عقب استقالة ديفيد كاميرون بعد نتائج الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

أ ش أ