استطلاع: كلينتون توسع تقدمها على ترامب إلى 7 نقاط

أظهر استطلاع أجرته «رويترز- إبسوس» ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وسعت تقدمها على غريمها الجمهوري دونالد ترامب إلى أكثر من 7 نقاط مئوية مقارنة مع أقل من 3 نقاط يوم الخميس الماضي.

وبحسب رويترز فقد جاء التحول في وقت يكافح ترامب لإعادة تشكيل حملته بعد سلسلة من المسائل المثيرة للجدل.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجري بين الرابع والثامن من أغسطس وشمل 1152 ناخبًا محتملًا فقد أيد 42 % من الناخبين المحتملين كلينتون بينما اختار 35 % ترامب. وللاستطلاع هامش خطأ نسبته ثلاث درجات مئوية بالزيادة أو النقصان. وقال آخرون إنهم سيختارون مرشحا آخر أو لن يصوتوا أو لا يعرفون.

وعكست النتيجة تراجعا في التأييد لترامب أكثر منه زيادة في التأييد لكلينتون. ففي استطلاع الخميس الماضي فضل 42 من الناخبين كلينتون بينما اختار 39 في المئة ترامب.

ومن بين الناخبين المسجلين في الفترة نفسها تقدمت كلينتون بواقع 13 نقطة ارتفاعا من حوالي 5 نقاط مئوية يوم الخميس حسبما أفاد الاستطلاع.

وانتهى الاستطلاع الذي استمر 5 أيام في يوم شهد أحداثا متفاوتة بالنسبة لحملة ترامب. فبعد خلافات الأسبوع الماضي مع زعماء الحزب ووالدي جندي مسلم أمريكي قتل في العراق سعى ترامب لطي الصفحة بخطاب حدد فيه خطته الاقتصادية التي تشمل إعفاءات ضريبية وقواعد أخرى.

لكن في أنباء لم تلق ترحيبًا بالتأكيد قال 50 من كبار مسؤولي الأمن القومي الجمهوريين في خطاب نشر أمس الاثنين إن ترامب سيكون “الرئيس الأكثر استهتارا في التاريخ الأمريكي”.