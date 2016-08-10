مركز بحوث مصر: 50% من المصريين يرون الإرهاب يمثل تحدي أمام السيسي

قالت الدكتورة علياء المهدي، المدير التنفيذي لمركز استطلاع بحوث مصر، إن 50% من الأسر المصرية يرون أن الإرهاب يمثل أهم التحديات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة الحالية.

وأضافت «المهدي» خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الاستطلاع الذي شمل 1500 أسرة من 8 محافظات بالوجهين القبلي والبحري والمنطقة الحضارية، أظهر أن 21% من الأسر المصرية غير راضية عن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، ويرون أن أدائها ضعيف.

وتابعت، كل الحكومات السابقة كانت تستهدف خفض عجز الموامزنة العامة من 12 إلى 9.5% لكنهم جميعا فشلوا في تحقيق وعودهم.