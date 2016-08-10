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بوجبا: القدر أعادني إلى يونايتد .. وعيني على الكرة الذهبية

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بوجبا: القدر أعادني إلى يونايتد .. وعيني على الكرة الذهبية بوجبا: القدر أعادني إلى يونايتد .. وعيني على الكرة الذهبية

بوجبا بقميص يونايتد

يرى النجم الفرنسي بول بوجبا أن قدره أعاده إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلًا إنه لم ينه مهمته مع النادي بعد.

وعاد لاعب الوسط الفرنسي إلى أولد ترافورد من يوفنتوس الإيطالي هذا الأسبوع مقابل صفقة قياسية بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

ووقع بوجبا عقداً لمدة 5 سنوات مع النادي الذي تركه قبل 4 أعوام ورحل للدوري الإيطالي.

وبحسب رويترز قال بوجبا لمحطة النادي التلفزيونية اليوم الثلاثاء: “عدت إلى بيتي. أنا سعيد.. إنه شعور رائع.. يمكنني القول إنه القدر.. لم استكمل بعد ما بدأته هنا وأعتقد أني عدت إلى هنا لإنهائه”.

وأضاف “في البداية يجب أن أفوز بالدوري لأول مرة مع مانشستر يونايتد، لأني لم أفز به قبل رحيلي عن النادي.. وكذلك الفوز بدوري الأبطال بالطبع وشخصياً أحد أحلامي التتويج بالكرة الذهبية”.

وتابع الدولي الفرنسي “تحدثت مع الكثير من اللاعبين الذين تدربوا مع مورينيو عندما كان في ريال مدريد. وتحدثت معه عدة مرات ومنحني طاقة إيجابية. لذلك فكرت وقلت لنفسي ولما لا؟ أثق في أنه قادر على تطوير أدائي”.

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