أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيسة وزراء بريطانيا تحث روحاني على إطلاق سراح سيدة محتجزة

Google+ Print
رئيسة وزراء بريطانيا تحث روحاني على إطلاق سراح سيدة محتجزة رئيسة وزراء بريطانيا تحث روحاني على إطلاق سراح سيدة محتجزة

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي – أرشيفية

حثت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى الرئيس الإيرانى حسن روحانى على تسوية قضية سيدة تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية تواجه محاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بالأمن.

وبحسب “أسوشيتد برس” قال مكتب ماى إنها تحدثت هاتفيا اليوم الثلاثاء مع روحانى و”أعربت عن مخاوف” بشأن السيدة نازنين زاغرى راتكليف وآخرين مزدوجى الجنسية.

ذكر المكتب أن ماى “أكدت أهمية تسوية هذه القضايا بينما نعمل على تقوية علاقتنا الدبلوماسية”.

احتجزت “زاغري راتكليف” التى تعمل فى مؤسسة خيرية، فى ابريل الماضى بينما كانت تستعد لمغادرة إيران مع ابنتها الرضيعة.

وجهت إليها السلطات الإيرانية اتهامات بالتخطيط “للإطاحة الناعمة” بالحكومة، وتمثل للمحاكمة على خلفية اتهامات أخرى غير محددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا