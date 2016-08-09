رئيسة وزراء بريطانيا تحث روحاني على إطلاق سراح سيدة محتجزة

حثت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى الرئيس الإيرانى حسن روحانى على تسوية قضية سيدة تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية تواجه محاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بالأمن.

وبحسب “أسوشيتد برس” قال مكتب ماى إنها تحدثت هاتفيا اليوم الثلاثاء مع روحانى و”أعربت عن مخاوف” بشأن السيدة نازنين زاغرى راتكليف وآخرين مزدوجى الجنسية.

ذكر المكتب أن ماى “أكدت أهمية تسوية هذه القضايا بينما نعمل على تقوية علاقتنا الدبلوماسية”.

احتجزت “زاغري راتكليف” التى تعمل فى مؤسسة خيرية، فى ابريل الماضى بينما كانت تستعد لمغادرة إيران مع ابنتها الرضيعة.

وجهت إليها السلطات الإيرانية اتهامات بالتخطيط “للإطاحة الناعمة” بالحكومة، وتمثل للمحاكمة على خلفية اتهامات أخرى غير محددة.