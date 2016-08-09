نشرة ONA للفضائيات| «DMC» تطلق 6 قنوات وتفاوض بيومي فؤاد.. مفاجأة شيبة لراديو 90 90.. درة في ضيافة «النهار»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

رصدت وكالة ONA، اليوم الثلاثاء، تشغيل قمر النايل سات لترددات شبكة قنوات DMC، والتي شملت 6 قنوات من بينهم أطفال، ورياضة ، ومسرحيات..للمزيد

علمت ONA من مصادرها، أن شبكة قنوات DMC بدأت في مفاوضات مع الفنان بيومي فؤاد، لتقديم برنامج فني على شاشتها..للمزيد

وصل الفنان أحمد شيبة لمقر راديو «90 90» للظهور في حلقة دقي يامزيكا، وفوجئ الجميع بالراديو أنه يحمل فى يده حقيبة بلاستيكية بها جبن رومى وجبن أبيض وعيش بلدي ..للمزيد

تحل النجمة درة، ضيفةً على برنامج “على هوى مصر”، المذاع عبر فضائية “النهار one”، مع الإعلامي خالد صلاح، ومن المقر إذاعة الحلقة في تمام الـ 10:30 من مساء اليوم الثلاثاء.. للمزيد

تحل الفنانة دٌنيا عبدالعزيز غدًا، ضيفة على برنامج “روق يومك “، على إذاعة 90 90 ، حيث ستكشف من خلال البرنامج “كواليس” أخر أعمالها الدرامية مسلسل ” الأسطورة “، والذى نال أعلى نسبة مشاهدة فى أغلب الاستفتاءات، إلى جانب الحديث عن سر ابتعادها مرة آخرى عن السينما، و رأيها فى الموسم الدرامي الجديد و المسلسلات المطولة، كما ستكشف عن أعمالها الفنية المقبلة.. للمزيد

يستضيف الإعلامي دكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج “90 دقيقة”، على شاشة المحور، غدًا الأربعاء ، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، لقناة السويس بمناسبة الذكرى الأولي لقناه السويس الجديدة.. للمزيد