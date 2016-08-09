السويدي: مقترح «عبد العال» بغلق شركات الصرافة «غير منطقي»

وصف محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حديث الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، عن إغلاق شركات الصرافة بـ«غير المنطقي»، معلنًا رفضه للفكرة من أساسها.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن رغبته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، بغلق شركات الصرافة أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزي، الذي ينص على تغليظ العقوبة على المتلاعبين بالنقد الأجنبي.

وقال «السويدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، إن غلق شركات الصرافة هو اقتراح خاطئ وفكرة غير منطقية، وإنما ما يجب عمله هو وضع عدد من الإجراءات والقواعد لضبط سوق التعاملات بالنقد الأجنبي داخل مصر.

وعن موافقة البرلمان على تغليظ العقوبة على المتلاعبين بالنقد الأجنبي، أكد «السويدي» أنها خطوة مهمة ولابد أن تتواكب مع عدد من الإصلاحات الاقتصادية.