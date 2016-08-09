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الإمارات تدعم الجهات الأمنية في عدن بعدد من سيارات الدفع الرباعي

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الإمارات تدعم الجهات الأمنية في عدن بعدد من سيارات الدفع الرباعي الإمارات تدعم الجهات الأمنية في عدن بعدد من سيارات الدفع الرباعي

قدمت دولة الامارات عدداً من سيارات الدفع الرباعي إلى محافظة عدن في إطار دعمها المستمر لجميع المؤسسات والمدن اليمنية المحررة.

وتسلمت الجهات الأمنية في المحافظة 7 سيارات دفع رباعي بحضور شلال علي شايع مدير الامن في محافظة عدن وعدد من المسؤولين.

وأكد مدير الامن في عدن أن هذا الدعم يأتي في سياق الجهود الإماراتية المبذولة في عدد من المجالات الخدمية والأمنية الهادفة إلى تطبيع الحياة ومساعدة المواطنين على تجاوز تداعيات الظروف الراهنة ..وقال إن من شأن هذا الدعم تعزيز القدرة على توفير الأمن والسلامة وإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والممتلكات.

وأعرب عن شكره للتحالف العربي وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت ولازالت تقدم الدعم المستمر لمختلف القطاعات الأمنية والخدمية وغيرها.

وقال " نستقبل اليوم الدعم من إمارات الخير لأمن عدن والذي من شأنه تذليل العقبات والصعوبات أمام رجال الأمن للقيام بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار".

وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة الامارات لتحسين الخدمات في جميع القطاعات في عدن والمحافظات الأخرى.. مقدما الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا على وقفتها مع الشعب اليمني.. مشيراً إلى العديد من البرامج الإنسانية التي نفذتها خلال الأشهر الماضية في عدد من المجالات الحيوية.

من جهته أشار محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن إلى التحسن اللافت والكبير الذي شهدته المحافظة في المجال الأمني وما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. لافتا إلى أن المحافظة تخطو خطوات سريعة في هذا المجال.

وعزا ذلك إلى الدعم المتواصل من دول التحالف العربي وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي يكن لها أبناء عدن كل الشكر والتقدير.
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