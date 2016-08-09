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رئيس البرلمان العراقى: لن أتنازل عن الدعوة القضائية ضد وزير الدفاع

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رئيس البرلمان العراقى: لن أتنازل عن الدعوة القضائية ضد وزير الدفاع رئيس البرلمان العراقى: لن أتنازل عن الدعوة القضائية ضد وزير الدفاع
كتب أحمد جمعة

أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، الثلاثاء، عدم تنازله عن الدعوة القضائية التى أقامها ضد وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدى بعد استخدام الأخير تسجيلات صوتية غير مرخصة.

وقال رئيس البرلمان العراقى فى لقاء تليفزيونى إن الأزمة الراهنة كشفت عن وجوه سياسية استغلت الظرف الحالى الذى تمر به البلاد وتحدثت بلغة الإقصاء السياسى داخل مجلس النواب، مبيناً أن الفترة المقبلة ستكون لدينا مراجعة دقيقة لجميع شركائنا السياسيين سواء كانوا داخل اتحاد القوى العراقية أو من كتل أخرى.

وأضاف أن الادعاءات التى أطلقها وزير الدفاع العراقى ذات بعد سياسى عمل من خلالها على خلط الأوراق وشق الصف الداخلى، موضحا أننى أقمت دعوة ضد وزير الدفاع العراقى لتضليله الرأى العام، فضلاً عن استخدامه لتسجيلات صوتية غير مرخصة داخل جلساتٍ عامة واجتماعية.

وقدم رئيس مجلس النواب العراقى طلباً إلى البرلمان يتضمن رفع الحصانة عنه لحين صدور الأمر القضائى بشأن تلك الاتهامات، فيما صوت مجلس النواب بالإجماع على قرار رفع الحصانة، من جانبها قررت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى الاتهامات التى أدلى بها العبيدى فى جلسة استجوابه الأسبوع الماضى غلق الدعوة بحق رئيس مجلس النواب سليم الجبورى والإفراج عنه.

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