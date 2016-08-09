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الرئيس اليمنى: النصر على المليشيات بات قاب قوسين أو أدنى

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الرئيس اليمنى: النصر على المليشيات بات قاب قوسين أو أدنى الرئيس اليمنى: النصر على المليشيات بات قاب قوسين أو أدنى
الرياض أ ش أ

عقد الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، اجتماعًا مع الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن هادى أطلع المجتمعين على تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وما يتصل بالتطورات الميدانية فى مختلف الجبهات، مؤكدًا أن القوات الحكومية حققت نجاحات وانتصارات فى أكثر من موقع ومكان بدعم وإسناد من قوات التحالف وعلى رأسها والإمارات.


> وأشار الرئيس اليمنى إلى الجهود التى بذلت والتنازلات التى قدمت من قبل وفد فى مشاورات الكويت فى سبيل تحقيق السلام لمصلحة الشعب اليمنى، والتى لقيت تعنتًا ورفضًا من قبل الانقلابيين، قائلاً "إن الحرب لم تكن مطلقًا خيار الحكومة ولكنها فرضت عليها وعلى الشعب اليمني".

وأضاف "أن الشعب اليمنى الذى يرابط اليوم فى خندق واحد مع جيشه الوطنى فى مختلف الجبهات سيدحر تلك القوى الظلامية ومشاريعها الطائفية الكهنوتية ليسود الأمن والسلام ربوع الوطن".


> وكان الرئيس اليمنى أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس هيئة أركان لقوات المسلحة، اللواء محمد على المقدشى للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والانتصارات المتلاحقة التى يحققها الجيش والمقاومة وخاصة فى جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد هادى ضرورة مواجهة الميليشيات الانقلابية بكل حزم وقوة حتى تتخلص اليمن من هذه الشرذمة الانقلابية، مشددا "أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى بشجاعة وبسالة أبطال الجيش والمقاومة وسيتم مطاردة عناصر الميليشيات إلى جحورها وسيتخلص اليمن من الميليشيات الهمجية إلى الأبد".


> وأوضح اللواء المقدشى، أن العمليات العسكرية فى مديرية نهم ومختلف الجبهات تسير كما هو مخطط لها وأن الجيش الوطنى يحقق تقدما كبيرا بمساندة طيران قوات التحالف العربى، وأن العاصمة صنعاء باتت قريبه من التحرير واستعاده الوطن وسوف يهزم الشرذمة الانقلابية.

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مصر 365

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