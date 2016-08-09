فيلم في الجول - شادي محمد يتحدث عن تعليمات جوزيه الخاصة من أجل حازم إمام

هل تعلم أن شادي محمد مدافع الأهلي السابق طلب منه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني اللعب في وسط الملعب من أجل حازم إمام.

حكايات لا تنسى من نجوم الأهلي عن معاناة مع أحد أبرع وأمهر رموز الزمالك عبر التاريخ حازم إمام.

"كنت بديلا في إحدى مباريات القمة على ملعب الكلية الحربية، ومستر مانويل جوزيه أشركني دون أن يطلب مني مراقبة حازم إمام. أو قد يكون المترجم أخطئ في نقل ما أراده جوزيه".

"كنت أعود للخلف ولكن جوزيه كان يطلب مني التقدم لمقابلة حازم إمام، وفي هجمة لزمالك اصطدمت الكرة بكعب قدمي وارتدت لحازم الذي أسكنها الشباك".

"قلت له ( هلاقيها منك ولا من المدرب )".