أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد مرتضى: الاستقرار فشل.. وتغيير المدربين ظاهرة ستغير في كرة القدم

Google+ Print
أحمد مرتضى: الاستقرار فشل.. وتغيير المدربين ظاهرة ستغير في كرة القدم أحمد مرتضى: الاستقرار فشل.. وتغيير المدربين ظاهرة ستغير في كرة القدم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ظاهرة تغيير المدربين التي استخدمها الزمالك ربما ستغير في كرة القدم.

الزمالك رحل عنه خمسة مديرين فنيين الموسم المنصرم هم البرتغالي فيريرا والبرازيلي باكيتا والاسكتلندي ماكليش بالإضافة للمصريين أحمد حسام ميدو ومحمد حلمي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الحياة 2 "مرتضى منصور منذ أن دخل نادي الزمالك عام 1992 وهو يفوز بالبطولات".

وأضاف "فهو حصل على 5 بطولات دوري و6 كأس و3 بطولات سوبر إفريقي و2 دوري أبطال وبطولة أفرو آسيوي مع جلال إبراهيم وكمال درويش وكذلك أثناء فترة رئاسته".

وأردف "تغيير المدربين ظاهرة جديدة في كرة القدم ربما ستغير أشياء فيها، جربنا الاستقرار طوال السنوات العشر الماضية ولم نفز ببطولات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر