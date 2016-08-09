أحمد مرتضى: الاستقرار فشل.. وتغيير المدربين ظاهرة ستغير في كرة القدم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ظاهرة تغيير المدربين التي استخدمها الزمالك ربما ستغير في كرة القدم.

الزمالك رحل عنه خمسة مديرين فنيين الموسم المنصرم هم البرتغالي فيريرا والبرازيلي باكيتا والاسكتلندي ماكليش بالإضافة للمصريين أحمد حسام ميدو ومحمد حلمي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الحياة 2 "مرتضى منصور منذ أن دخل نادي الزمالك عام 1992 وهو يفوز بالبطولات".

وأضاف "فهو حصل على 5 بطولات دوري و6 كأس مصر و3 بطولات سوبر إفريقي و2 دوري أبطال وبطولة أفرو آسيوي مع جلال إبراهيم وكمال درويش وكذلك أثناء فترة رئاسته".

وأردف "تغيير المدربين ظاهرة جديدة في كرة القدم ربما ستغير أشياء فيها، جربنا الاستقرار طوال السنوات العشر الماضية ولم نفز ببطولات".