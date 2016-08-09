رشاد عبده: إلغاء “الصرافة” يخلق تجار عملة.. ويؤدي لارتفاع الدولار

قال رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، إنه ليس مع قرار إلغاء شركات الصرافة الذي طالب به رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مضيفًا أن قرار الإلغاء يُؤدي إلى مزيد من ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف عبده خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تطبيق قرار إلغاء شركات الصرافة لن يكون في صالح الاقتصاد المصري، كما أنه سيكون له تداعيات “خطيرة” على الاقتصاد المصري، فضلاً عن أنه لن يحل الأزمة.

وأوضح عبده أن قرار إلغاء شركات الصرافة يخلق تجار عملة جدد، موضحًا أن أزمة الدولار تحتاج إلى تغيير قيادات البنك المركزي، والبنوك الأخرى، لأن معدل التضخم وصل إلى 15%.