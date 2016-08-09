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رشاد عبده: إلغاء “الصرافة” يخلق تجار عملة.. ويؤدي لارتفاع الدولار

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رشاد عبده: إلغاء “الصرافة” يخلق تجار عملة.. ويؤدي لارتفاع الدولار رشاد عبده: إلغاء “الصرافة” يخلق تجار عملة.. ويؤدي لارتفاع الدولار

رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية – الدكتور رشاد عبده

قال رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، إنه ليس مع قرار إلغاء شركات الصرافة الذي طالب به رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مضيفًا أن قرار الإلغاء يُؤدي إلى مزيد من ارتفاع .

وأضاف عبده خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تطبيق قرار إلغاء شركات الصرافة لن يكون في صالح الاقتصاد المصري، كما أنه سيكون له تداعيات “خطيرة” على الاقتصاد المصري، فضلاً عن أنه لن يحل الأزمة.

وأوضح عبده أن قرار إلغاء شركات الصرافة يخلق تجار عملة جدد، موضحًا أن أزمة الدولار تحتاج إلى تغيير قيادات البنك المركزي، والبنوك الأخرى، لأن معدل التضخم وصل إلى 15%.

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