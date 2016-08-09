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المعارضة السورية المسلحة تنفي أي تقدم لقوات النظام في حلب

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المعارضة السورية المسلحة تنفي أي تقدم لقوات النظام في حلب المعارضة السورية المسلحة تنفي أي تقدم لقوات النظام في حلب

مقاتلو المعارضة السورية

نفى مسؤولان بالمعارضة السورية المسلحة أي تقدم للقوات الحكومية في مناطق سيطرتهم في حلب اليوم الثلاثاء، بعدما ذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة أن القوات الحكومية قطعت طريقًا رئيسيًا تستخدمه الفصائل.

وبحسب رويترز قال قيادي بارز في تحالف فتح حلب- الذي يتألف من فصائل للمعارضة المسلحة داخل المدينة- يدعى أبو الحسنين “ما في تقدم.. ما في شيء”.

وأضاف المتحدث باسم جماعة نور الدين زنكي المعارضة أحمد حماحر أن “القوات الحكومية اقتحمت لفترة وجيزة منطقة تسمى تلال الصنوبرات- مثلما أفادت قناة موالية للحكومة- لكنها دحرت واستعاد مقاتلو المعارضة السيطرة على المنطقة”.

وكانت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني حليف السورية قد أفادت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن القوات الحكومية مدعومة بقصف جوي كثيف سيطرت على بعض الأراضي وقطعت الطريق الذي تستخدمه المعارضة.

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