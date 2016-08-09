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«مارتن يول» يمنح لاعبي الأهلي راحة غدًا باستثناء 5 لاعبين

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«مارتن يول» يمنح لاعبي الأهلي راحة غدًا باستثناء 5 لاعبين «مارتن يول» يمنح لاعبي الأهلي راحة غدًا باستثناء 5 لاعبين

مارتن يول

قرر الهولندي مارتن يول، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من مران غدًا الأربعاء.

وجاء قرار المدرب الهولندي خوفًا من إجهاد اللاعبين، بعد خوضهم تدريبات استشفائية اليوم دون راحة عقب الهزيمة أمام الزمالك في نهائي كأس ، أمس الاثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويخوض الخماسي كريم نيدفيد وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد رزق، ومحمد حمدي زكي تدريبات منفردة مع طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة زيسكو الزامبي، الجمعة المقبلة، على استاد الجيش الثالث بالسويس، بحضور 5 آلاف مشجع، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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