مدير أمن الغربية يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

اعتمدت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء حسام الدين خليفة حركة التنقلات الداخلية للضباط بمناصب مأمورى المراكز والأقسام ورؤساء المباحث ومعاونى المباحث، بعد أن انتهت إدارة شئون الضباط برئاسة العميد أيمن حجازى من إعداد الحركة وعرضها على مدير الأمن.

جاء فى الحركة نقل العميد طارق داود مأمور مركز المحلة لمركز شرطة زفتى والعميد علاء الغرباوى من مأمور قسم ثان المحلة لمأمور مركز المحلة، والعميد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة لمأمور قسم ثان المحلة، والإبقاء على العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة فى منصبة.

وتم نقل العقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا إلى مركز كفر الزيات والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا لمركز شرطة طنطا، والإبقاء على العقيد محمد كشك مأمور لمركز بسيون، كما تم نقل العميد أحمد مبروك رئيس قسم مباحث الأموال العامة لمأمور مركز السنطة ونقل العقيد مجدى عوض مفتش الإدارة المركزية بطنطا لقسم مباحث الأموال العامة، والعميد ناجى العيسوى مفتشا للمنطقة المركزية بطنطا،والنقيب أيمن الشاذلى معاون مباحث ثان طنطا لرئيس وحده مباحث تموين زفتى والسنطة ونقل الرائد محمد العيسوى من فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون لرئيس مباحث مركز بسيون ونقل الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث بسيون لرئيس مباحث السنطه، ونقل الرائد أحمد العليمى رئيس مباحث قسم زفتى لفرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، ونقل الرائد محمود غرابة رئيس مباحث السنطة لفرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد أحمد عبدالستار معاون مباحث مركز طنطا لقسم السيارات.

ونقل النقيب محمد الغول من وحدة مباحث أول طنطا لفرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، كما تم نقل النقيب محمد عمار من وحدة مباحث قسم أول المحلة لمعاون اول مباحث قسم اول طنطا، وتجديد الثقة فى النقباء محمد أسامة وحسام قطامش بوحدة مباحث السنطة.

كما شملت الحركة الإبقاء على رؤساء مباحث أول وثان وثالث المحلة وأول وثان طنطا ومركز قطور.