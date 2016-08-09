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«البلشي»: لدينا 50 صحفيًا بين محبوس ومهدد بالحبس

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«البلشي»: لدينا 50 صحفيًا بين محبوس ومهدد بالحبس «البلشي»: لدينا 50 صحفيًا بين محبوس ومهدد بالحبس

خالد البلشي

انتقد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة تعرض عددًا من الصحفيين لعقوبة الحبس الاحتياطي خاصة بعدما تعدت مدد الحبس الاحتياطي لكثير منهم، المدد القانونية، دون النظر في أي مبررات، موضحًا أن النقابة لديها وعود كثيرة بالإفراج عن الصحفيين، أو تحسين أوضاعهم الصحية داخل السجون، دون جديد.

وأضاف “البلشي” خلال مؤتمر صحفي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن النقابة لديها ٥٠ صحفيًا، بين محبوس ومهدد بالحبس، بينهم نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى شكاوى الصحفيين المحبوسين والتي تعكس تدني اوضاعهم الصحية في السجن.

وشدد وكيل نقابة الصحفيين، إن لجنة الحريات تحاول الحشد من جديد، خاصة بعد تكرار إغلاق الأمن، للطرق المؤدية للنقابة، يوميًا، لمنع التظاهر امامها، وكأن سلم نقابة الصحفيين كتب ألا يقف عليه أحد – على حد ذكره.

المراسل عمر جمال

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