مستشفى الأهلي – جراحة تجميلية لسعد سمير.. وآشعة لوليد سليمان

خضع سعد سمير مدافع الأهلي لجراحة تجميلية بعدما تعرض للإصابة ناحية العين اليمنى بعد تلقيه لكمة بالكوع من باسم مرسي مهاجم الزمالك.

وكان الزمالك قد تغلب على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في نهائي كأس مصر الذي أقيم في ملعب برج العرب يوم الاثنين.

في الوقت ذاته يواصل أحمد حجازي مدافع الفريق التأهيل للحاق بلقاء أسيك أبيدجان في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا حيث لن يستطيع المشاركة في مباراة زيسكو التي ستقام يوم الجمعة المقبلة.

بينما يجري وليد سليمان آشعة مساء يوم الثلاثاء بسبب التورم الذي يعاني منه في قدمه بعد إصابته أمام الزمالك.

وأجرى وليد سليمان فحصا طبيا لكن الأمر استلزم خضوعه لآشعة لمعرفة مصيره من المشاركة في مباراة زيسكو المقبلة من عدمها.