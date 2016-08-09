هبوط احترازى لمروحية عسكرية بريطانية شمال ويلز قبل اشتعال النيران

أعلنت الشرطة البريطانية، عصر اليوم الثلاثاء، أن المروحية العسكرية التي أثير أنها تحطمت في سنودونيا بشمال ويلز قامت “بهبوط احترازي”، مشيرة إلى أن جميع طاقمها الأربعة بخير وآمنين.

وقال متحدث باسم هيئة إسعاف ويلز إنه تم استدعاءهم الساعة الثانية عصرا للرد على تقارير بشأن “حادث” في منطقة “سنودونيا”، مضيفا أنه تم إرسال الإسعاف الطائر لموقع

> الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع الخبر، مشيرة إلى أن المروحية العسكرية طراز “جريفين” هبطت اضطراريا وكإجراء احترازي; بسبب عطل فني قبل أن تشتعل النار بها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الحادث شمل مروحية تدريب، مؤكدا أن المروحية قامت بهبوط احترازي في “سنودونيا” عصر اليوم بعد “عطل فني”.

وأضاف “جميع الأشخاص الأربعة على متن المروحية غادروها بسلام.. واشتعلت المروحية في وقت لاحق.. خدمات الطوارئ تتواجد في مكان الحادث”.

أ ش أ