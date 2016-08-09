أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

هبوط احترازى لمروحية عسكرية بريطانية شمال ويلز قبل اشتعال النيران

Google+ Print
هبوط احترازى لمروحية عسكرية بريطانية شمال ويلز قبل اشتعال النيران هبوط احترازى لمروحية عسكرية بريطانية شمال ويلز قبل اشتعال النيران

أرشيفية

أعلنت الشرطة البريطانية، عصر اليوم الثلاثاء، أن المروحية العسكرية التي أثير أنها تحطمت في سنودونيا بشمال ويلز قامت “بهبوط احترازي”، مشيرة إلى أن جميع طاقمها الأربعة بخير وآمنين.

وقال متحدث باسم هيئة إسعاف ويلز إنه تم استدعاءهم الساعة الثانية عصرا للرد على تقارير بشأن “حادث” في منطقة “سنودونيا”، مضيفا أنه تم إرسال الإسعاف الطائر لموقع
> الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع الخبر، مشيرة إلى أن المروحية العسكرية طراز “جريفين” هبطت اضطراريا وكإجراء احترازي; بسبب عطل فني قبل أن تشتعل النار بها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الحادث شمل مروحية تدريب، مؤكدا أن المروحية قامت بهبوط احترازي في “سنودونيا” عصر اليوم بعد “عطل فني”.

وأضاف “جميع الأشخاص الأربعة على متن المروحية غادروها بسلام.. واشتعلت المروحية في وقت لاحق.. خدمات الطوارئ تتواجد في مكان الحادث”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا