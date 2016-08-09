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إصابة عامل فى مشاجرة بالفيوم

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إصابة عامل فى مشاجرة بالفيوم إصابة عامل فى مشاجرة بالفيوم

مشاجرة بين جيران بالفيوم

أصيب عامل، من حى دار الرماد، بمدينة الفيوم، اليوم الثلاثاء، فى مشاجرة مع آخر، بسبب خلافات الجيرة، بقرية منشأة عبدالله، بمركز الفيوم، وتمكنت مباحث المركز، من ضبط المتهم فى الواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول “محمد ف.ع”، 30 عاما، عامل، من حى دار الرماد، بمدينة الفيوم، مصاب بنزيف بالصدر، إثر جرح أعلى الصدر من الجهة اليسرى، وحالته سيئة.

وقالت شقيقة زوجة المصاب (جيهان ى.ع – 38 عاما)، صاحبة محل كوافير، إن (مختار.ل.ش – 40 عاما)، سائق، بنفس القرية منشأة عبدالله، تعدى على زوج شقيقتها، وإحداث إصابته مستخدما آلة حادة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة.

تمكنت مباحث المركز، من ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، كما اتهم المصاب بالتعدى عليه بالمثل بآلة حادة، محدثا إصابته بجرح قطعى بالذراع اليسرى، وحرر محضر بالواقعة قيد برقم 5814 لسنة 2016 م، مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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