صراع الصفقات – تقرير - وست هام يرغب في ضم أوديجارد

(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن نادي وست هام الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب النرويجي الصاعد، مارتن أوديجارد على سبيل الإعارة من فريقه ريال مدريد الإسباني قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن وست هام يود إتمام الصفقة في الأيام القليلة القادمة قبل أن يعرف النادي الملكي ببت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في طعنه ضد عقوبة حرمانه من إجراء تعاقدات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن وست هام يخشى أن يؤدي رفض الطعن إلى عدم تمكنه من الحصول على خدمات أوديجارد، الذي سيكمل 18 عاما في الـ17 من شهر ديسمبر المقبل.

وينتظر الريال أن يعرف بحلول السبت المقبل قرار الفيفا في الطعن ضد حرمانه من إجراء تعاقدات على مدار موسمي انتقالات متتاليين بدعوى وجود مخالفات في التعاقد مع لاعبين أجانب قصر.

وكان المدير الفني للملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، قد صرح أمس أنه يرغب منح أوديجارد الدقائق ولكنه يرى أن الأمر لن يكون سهلا مع الفريق الأول.