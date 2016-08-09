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صراع الصفقات – يوفنتوس يستهدف ضم لاعبا من ريال مدريد

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صراع الصفقات – يوفنتوس يستهدف ضم لاعبا من ريال مدريد صراع الصفقات – يوفنتوس يستهدف ضم لاعبا من ريال مدريد

(إفي): يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لتعويض غياب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد، إيسكو أو الكرواتي ماثيو كوفاسيتش.

وكان يوفنتوس يرغب في ضم إيسكو (24 عاما) منذ فترة، بحسب الصحافة الإيطالية، التي ألمحت إلى أن ميلان يسعى أيضا للتعاقد مع صانع الألعاب الإسباني.

ويضع مسؤولو النادي الإيطالي إيسكو نصب أعينهم، لأنهم يعرفون أن الملكي مستعد لسماع عروض لبيعه.

ويعد الكرواتي كوفاسيتش (22 عاما) أيضا من بين الاسماء المقترحة أمام الفريق الإيطالي للموسم الجديد.

وبعد رحيل بوجبا، يفكر الفريق الإيطالي في تعزيز صفوفه للموسم الجديد، بحسب صحيفة (توتو سبورت) الرياضية.

وتوجد أسماء أخرى في مرمى يوفنتوس كالفرنسيين ديميتري باييه (وست هام يونايتد) وسمير نصري (مانشستر سيتي) والبرازيلي أوسكار (تشيلسي).

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