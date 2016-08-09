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اختبري النوم تحت النجوم في "سونيفا جاني" بالمالديف

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الثلاثاء 09-08-2016 18:01

"سيدتي. نت" _ خاص تصوير:ريتشارد وايت

في أُكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيفتتح منتجع "سونيفا جاني" في المالديف باب استقبال الحجوزات، التي تمكّن النزلاء في الفلل التي يقترحها للإقامة من سحب السقف في غرفهم بكبسة زرّ، بهدف مراقبة النجوم قبل النوم!

"سونيفيا جاني"، منتجع مترف من "سونيفا"، يعبّر عن نسخة تطويرية من "سونيفا جيلي"، ويشير اسمه إلى الحكمة باللغة السنسكريتية. وهو يضمّ فيللا شاطئية و24 فيللا مائية؛ يحوي كلّ منها حوض سباحة خاصاً ويشرف على البحيرة، مع الإشارة إلى أنّ بعض الفلل مزوّد بمنزلقات تقود مباشرةً من السطح العلوي إلى البحيرة في الأسفل. وعلى غرار منتجعات "سونيفا" الأخرى، تتميّز الفلل الرحبة بـ"ديكوراتها" الداخليّة الجذابة بتوقيع إيفا شيفداساني، أحد الشركاء المؤسّسين لشركة "سونيفا"، وبموادها المستدامة ذات النوعية العالية.
عند تصميم المنتجع وتشييده، راعى المؤسّس سونو شيفداساني ضرورة بقاء المنطقة طبيعية وجميلة بقدر ما كانت عليه عندما وقع نظره وإيفا عليها، إذ تحيط بالمكان بحيرة بلورية المياه وشواطئ خلابة وأشجار استوائية غضّة. هناك، سيتمكّن النزلاء خلال النهار من ممارسة اليوغا وركوب الدراجات والسير على ممرّات الجزيرة وصولاً إلى المركز البيئيّ، كما اكتشاف الحياة البحرية في البحيرة ومشاهدة الدلافين...
أما ليلاً، فيحلو الاستمتاع بمراقبة النجوم في الفيللات التي تتضمّن غرفة النوم الرئيسة فيها سقفاً قابلاً للسحب بكبسة زر.
وفي المرصد، سيتمكّن الضيوف من رؤية كواكب الجوزاء والنُعيم والدب الأكبر...

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سيدتي