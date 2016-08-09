ألوان و"ديكورات" غرف نوم الأطفال

قبل البدء بتصميم غرف نوم الصغار، يجب الاطلاع على أهوائهم، حتى تترجم هذه المساحات أفكارهم، من خلال الأثاث والألوان والـ"اكسسوارات".

مهندسة الديكور ديالا غمراوي تقدّم للقارئات، بعض الأفكار المفيدة في تصميم غرفة نوم الأطفال من الجنسين، الذين تراوح أعمارهم بين 7 و8 سنوات.

1. غرفة نوم الفتاة

تعتبر شخصيّة "باربي" الأحبّ إلى قلوب الفتيات، لذا:

- يستحسن اختيار ألوان الزهري والوردي والذهبي والأبيض لغرف نوم البنات، على أن يُستوحى تصميم أسرتهن من عناصر شخصية الدمية الشقراء، كشكل حذائها أو قصرها...

- يفضّل طلاء الجدار خلف السرير بالأبيض، إذا كان الأخير باللون الوردي. أمّا للجدار الثانوي فيصحّ استخدام ورق جدران مزركش بالفراشات والأزهار إذا كانت الستارة سادة.

- تُغطّى الأرضية بسجادة مصنوعة من الفرو الأبيض.

- تُخصّص زاوية من الغرفة لجلسة مؤلفة من طاولة وبضعة كراس.

- تُتثبّت المرآة في مكان ظاهر.

2. غرفة نوم الولد

بعد سؤال الولد عن الشخصية المفضّلة له، أو الاتفاق معه على أن تعبّر "ديكورات" الغرفة عن هواية مفضلة لديه، يمكن اختيار ألوانها وعناصرها: مثلاً: إذا كانت ميول الولد تجاه السيارات:

- يحلو استخدام الأحمر كلون أساسي للغرفة، مع إمكانية إدخال الأسود والفضّي.

- يُغطّى السرير بمفارش محمّلة بالألوان المذكورة سابقاً أو برسوم مستوحاة من عالم السيارات.

- يفضّل انتقاء السرير المصمّم على شكل سيارة، مع اختيار خلفية بارزة للجدار خلفه، وثبيت الإنارة المخفية إلى يمين ويسار السرير.

- يُكسى الجدار الرئيس خلف السرير بورق جدران خدّاع للبصر يعكس شكل طريق تتسع وتضيق.

- يُطلى الجدار الثانوي الذي تبرز عليه الستارة بالأحمر، ولكن إذا كانت الستارة تحمل رسوماً ونقوشاً عدة يفضّل طلاء الجدار بالأبيض.

وللأرضية، يفضّل كساء الـ"باركيه" وسجّادة تبدو وكأنها سكّة للسيارة.

نصائح عامة:

- من الضروري تخصيص زاوية للعب الأطفال، على أن يتحقّق الأمان فيها من خلال كسوة أرضيتها بسجادة مانعة للانزلاق مصنوعة من "الفينيل" وأحد أنواع الفلّين المضاد للبكتيريا.

- يفضّل البعد عن فرش الـ"موكيت" في غرف الأطفال، حيث أنّه يجذب البكتيريا، ويتسبّب بالحساسية لهم.