الشارقة: إخماد حريق بمبنى قيد الإنشاء وإخلاء "دار مسنين"

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً شب الساعة السادسة مساء اليوم على مبنى قيد الإنشاء بجانب دار رعاية المسنين بمنطقة الجرينة، دون وقوع إصابات، كما تم إخلاء مبنى دار رعاية المسنين الملاصق لموقع الحادث احترازياً، ونُقل المسنون إلى فندق سينترو ومستشفى الجامعة بالتعاون مع إدارة الدار.

وأكدت ادارة الدفاع المدني السيطرة على الحريق قبل امتداده، موضحة أن غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق في المبنى وفور تلقي البلاغ هرعت فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة ووصلت إلى موقع الحادث بعد 5 دقائق فقط من وقت البلاغ.

وقالت إنه تمت السيطرة على الوضع وإخماد النيران بشكل كامل بواسطة خراطيم المياه، تلتها عمليات تبريد المكان حتى يتم التأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق لم تعرف بعد، حيث تم تسليم موقع الحريق لفريق من المختبر الجنائي لرفع الأدلة والآثار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران، كما تولت الشرطة التحقيق في الحادث.