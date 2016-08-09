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تكلس المشيمة أسبابه وعلاجه؟

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الثلاثاء 09-08-2016 02:00

جدَّة ـ يسرا فيصل.

تكلس المشيمة من المشاكل التي تتعرَّض لها المرأة الحامل، بسبب ترسب الكالسيوم حولها، ما يؤدي إلى منع وصول الدم إليها، وبالتالي عدم وصول الغذاء للجنين. إلتقت "سيدتي نت " باستشاري امراض النساء والولادة والعقم وجراحه المناظير رئيس قسم النساء والولادة مستشفى الملك عبد العزيز بجده الدكتور " انتصار راغب الطيلوني" ليجيب لنا عن هذا السؤال.

أسباب تكلس المشيمة
• الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
• التدخين.
• الإصابة بداء السكري.
• الإصابة بالالتهابات.
• نقص المناعة لدى الأُم.
تكلس المشيمة وتأثيره على الحمل
يظهر تكلس المشيمة إما في أول الحمل أو في الأشهر الأخيرة منه. وظهوره في ما بين الأسبوع 38 و40 من الحمل لا يؤثر على الجنين أو الحمل عموماً، وفي حال وجود خطر على حياة الجنين يعطي الطبيب عادة الأم الحامل حقنة للمساعدة على اكتمال نمو رئة الجنين واللجوء إلى الولادة القيصريَّة حرصاً على الأُم وجنينها.

أما إذا حدث في الأشهر الأولى فيتطلب ذلك بعض الإجراءات للحفاظ على حملك ومنها:
• فحص المشيمة ومتابعتها.
• فحص نبضات قلب الجنين.
• قياس مستوى السائل الأمينوسي الموجود حول الجنين دورياً.
• قياس وزن الجنين ونموه.
أما في حالة تأثر نمو الجنين أو ضعفت حركته أو تغيُّر نسبة الماء المحيطة به فننصح هنا بتناول العلاجات التي تعمل على توسيع الأوعية الدمويَّة مع التزام السيدة بالراحة ويفضل إنهاء الحمل عند الوصول إلى الأسبوع السابع والثلاثين.

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سيدتي