أسعد الزعبي : لا يوجد طرف محاصر في حلب..ولا نريد تطبيق الهدنة

قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أسعد الزعبي، إن الثوار استطاعوا تحرير المنطقة الجنوبية الغربية من حلب، وتم فك الحصار على المناطق الشرقية والمسمى بحي صلاح الدين والشيخ سعيد.

وأضاف الزعبي، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن معارك اليوم هي عبارة عن هجمات معاكسة تشنها قوات النظام السوري، لافتًا إلى أن ما تحاول أن تقوم به الأمم المتحدة، من إجراء الهدنة هو قرار ظالم، لأن الأمم المتحدة تعلم أن منطقة داريا محاصرة منذ 4 سنوات، وتم قصفها بالأمس بـ30 برميل حارق، وكان هناك 6 مجازر بالأمس في أدلب وريفها، بالإضافة لـ 4 مجازر في حلب.

وأوضح الزعبي أن النظام مسيطر على الأحياء الغربية في حلب، والمعارضة مسيطرة على الأجزاء الشرقية، لذلك لا يوجد طرف محاصر في حلب وهو ما يجعل الهدنة غير ضرورية.