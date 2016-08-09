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10 منح دراسية لأبناء الإسماعيلية من جامعة سيناء

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10 منح دراسية لأبناء الإسماعيلية من جامعة سيناء 10 منح دراسية لأبناء الإسماعيلية من جامعة سيناء

جامعة سيناء

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إهداء 10 منح دراسية مجانية من جامعة سيناء فرع مركز ومدينة القنطرة شرق بموافقة الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، لأبناء محافظة الإسماعيلية من الدارسين بجامعة سيناء، بكليتى طب الأسنان والصيدلة، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام بمجاميع المتقدمين، وشروط تنسيق وزارة التعليم العالى.

وأشار المحافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه المنح تأتى فى إطار التعاون والتنسيق فيما بين الجامعة والمحافظة، وتطبيقات منهج الجامعة وسياستها فى دعم أبناء المحافظة، والمشاركة الحقيقية فى التنمية الشاملة للإقليم.

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