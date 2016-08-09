صراع الصفقات - تقرير: فالنسيا يفاوض سيتي لضم مانجالا

دخل نادي فالنسيا في مفاوضات مع مانشستر سيتي لضم إيلياكيم مانجالا مدافع مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "إيفينينج ستاندرد" فإن فالنسيا يرغب في ضم مانجالا لتعويض رحيل شكودران موستافي المحتمل إلى أرسنال.

وكان جوسيب جوارديولا قد استبعد مانجالا من قائمته التي ستواجه ستيوا بوخاريست في ذهاب التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يرحل موستافي إلى أرسنال حسب تقارير صحفية بمبلغ 30 مليون يورو.

وخلال الموسم المنصرم شارك مانجالا في 33 مباراة بكل المسابقات مع سيتي صنع خلالها هدفا وحيدا.