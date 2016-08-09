أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات - تقرير: فالنسيا يفاوض سيتي لضم مانجالا

Google+ Print
صراع الصفقات - تقرير: فالنسيا يفاوض سيتي لضم مانجالا صراع الصفقات - تقرير: فالنسيا يفاوض سيتي لضم مانجالا

دخل نادي فالنسيا في مفاوضات مع مانشستر سيتي لضم إيلياكيم مانجالا مدافع مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "إيفينينج ستاندرد" فإن فالنسيا يرغب في ضم مانجالا لتعويض رحيل شكودران موستافي المحتمل إلى أرسنال.

وكان جوسيب جوارديولا قد استبعد مانجالا من قائمته التي ستواجه ستيوا بوخاريست في ذهاب التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يرحل موستافي إلى أرسنال حسب تقارير صحفية بمبلغ 30 مليون يورو.

وخلال الموسم المنصرم شارك مانجالا في 33 مباراة بكل المسابقات مع سيتي صنع خلالها هدفا وحيدا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع