أخبار الساعة 6.. السيسي رئيسا لـ"الأعلى للسياحة" وضم 14 وزيراً للمجلس

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، على أن يرأسه بشكل شخصى مع ضم 14 وزيراً لعضوية المجلس من بينهم رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزراء الدفاع والاستثمار والسياحة والشباب والتخطيط، وغيرهم بجانب عضوية رئيس جهاز المخابرات العامة.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

السيسى يصدر قراراً بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته وعضوية 14 وزيراً

الحكومة تضع النقاط على الحروف وتنفى أخطر 7 شائعات: العام الدراسى فى موعده دون تأجيل.. ولا تسريح لـ3 ملايين موظف.. وأسعار الأرز والسكر ثابتة.. وغلق كوبرى أكتوبر جزئى.. ولا زيادة لأسعار الهاتف الأرضى

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون البنك المركزى وقوفا

بالفيديو.. أدلة جديدة تؤكد: معتصمو رابعة أطلقوا النار على قوات الأمن

الجيش يرسل طائرات للسيطرة على حريق بمخزن مصنع موبيليا فى 6 أكتوبر

"رايتس ووتش" تواصل التدخل فى شئون مصر وتدعو لإسقاط قضية "جنينة".. برلمانيون: حاقدة على تقدمنا ودورها مشبوه.. ونائب آخر: علينا عدم ترك الفرصة لها لتشويه البلاد.. وحقوقية: قلبت الحقائق ببيان من الأكاذيب

شكرى: ما صدر من داخلية بريطانيا بخصوص الإخوان يتضمن إشارات غير إيجابية

وزارة المالية: الحصيلة الأكبر من القيمة المضافة ستحصل من شركات السجائر

وزير المالية بالبرلمان: إعفاء العمليات المصرفية من ضريبة القيمة المضافة

"التعليم" تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط فرحة أولياء الأمور.. الهلالى الشربينى يؤكد: نظام جديد يضمن عدم تصوير ورقة الأسئلة.. والوزارة عن عدم تكريم عدد من الطلبة: وجهنا دعوة للجميع

السيسي يؤكد هاتفيا للبشير استعداد مصر لمساندة السودان فى مواجهة السيول

فى قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".. حضر "حبيب العادلى" وتغيب 10 آخرين.. القاضى يتوعد المتخلفين عن الحضور بالحكم غيابياً الجلسة القادمة.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة.. والتأجيل لـ 18 أكتوبر

ضبط 62 شخصا من جنسيات مختلفة حاولوا الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

إسرائيل تواصل أكاذيبها حول أشرف مروان.. كتاب إسرائيلى جديد يزعم: مروان أبلغ الموساد بموعد حرب أكتوبر قبلها بيوم.. الدولة العبرية ترفض الاعتراف بدور صهر عبد الناصر فى خطة السادات

رسميا.. عامر حسين يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة

7 متهمين فى سقوط الأهلي.. مارتن يول "ضيف شرف" الكلاسيكو.. أحمد عادل عبد المنعم "لم يحضر المباراة".. سعد سمير "الدماء لاتكفى".. صبرى رحيل "شاهد مشفش حاجة".. الكابيتانو ومؤمن "رهان خاسر"

المدير الرياضي لزيسكو الزامبي يصل القاهرة للترتيب لمباراة الأهلى

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انتفاضة نون النسوة فى البرلمان.. كواليس اجتماع الساعتين بين وفد النائبات ورئيس البرلمان.. هالة: شكونا حرماننا من الحديث.. مارجرت: نعانى عدم المساواة فى السفريات مع النواب.. ولميس تطالب بمدونة سلوك أخلاقى تحت القبة

وزير التموين يبرىء نفسه أمام البرلمان.. خالد حنفى: الوزارة رقم واحد فى استطلاعات الرأى.. والفساد هو إنك تكعبل واحد بيجرى.. وماتنسوش إن الناس كانت بتموّت بعضها قدام طوابير العيش.. وإننا فتحنا صدرنا وزودنا سلع جديدة

سر انتصار مرتضى منصور.. رئيس نادى الزمالك يحقق أول بطولة له منذ دخوله البرلمان.. النائب حصد كأس مصر بعد عودته للجلسات.. 48 ساعة خاضها فى خناقة وإسقاط عضوية ثم بطولة.. وجمهور الأبيض يحتفلون به على سجادة الصلاة

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