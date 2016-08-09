السيسى يبحث مع وزير خارجية قبرص التحضير للقمة الثلاثية بالقاهرة فى أكتوبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الخارجية القبرصي، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة التى تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تنام ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.

وأشاد الرئيس بما تُحققه آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص فى جميع المجالات والعمل على إطلاق مشروعات مشتركة تساهم فى تفعيل ما تم التوصل إليه خلال القمة الثلاثية الماضية فى أثينا.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن وزير خارجية قبرص نقل تحيات الرئيس القبرصى إلى الرئيس السيسى ، مؤكداً عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين.

كما أكد دعم ومساندة قبرص لجهود مصر الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار، لاسيما فى ضوء ما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والسلام بمنطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأعرب الوزير القبرصى عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون القائم بين البلدين فى جميع المجالات فى ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر خلال الفترة الماضية وتحقيق خطوات ملموسة تساهم فى ترسيخ أطر التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن اللقاء تناول نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التى عُقدت فى أثينا فى ديسمبر الماضي، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات، من بينها الزراعة والاستزراع السمكي، وذلك تحضيراً لعقد القمة الثلاثية القادمة فى القاهرة خلال شهر أكتوبر القادم.

كما تم مناقشة إمكانيات التعاون المتاحة فى مجالات السياحة، والطاقة، والنقل البحرى. وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق اللقاء إلى الأزمات التى تمر بها بعض دول المنطقة، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.