أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يبحث مع وزير خارجية قبرص التحضير للقمة الثلاثية بالقاهرة فى أكتوبر

Google+ Print
السيسى يبحث مع وزير خارجية قبرص التحضير للقمة الثلاثية بالقاهرة فى أكتوبر السيسى يبحث مع وزير خارجية قبرص التحضير للقمة الثلاثية بالقاهرة فى أكتوبر
كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الخارجية القبرصي، مؤكداً اعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة التى تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تنام ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.

 

وأشاد الرئيس بما تُحققه آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص فى جميع المجالات والعمل على إطلاق مشروعات مشتركة تساهم فى تفعيل ما تم التوصل إليه خلال القمة الثلاثية الماضية فى أثينا.

 

وأضاف المُتحدث الرسمى أن وزير خارجية قبرص نقل تحيات الرئيس القبرصى إلى الرئيس السيسى ، مؤكداً عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين.

 

كما أكد دعم ومساندة قبرص لجهود مصر الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار، لاسيما فى ضوء ما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والسلام بمنطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

 

وأعرب الوزير القبرصى عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون القائم بين البلدين فى جميع المجالات فى ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر خلال الفترة الماضية وتحقيق خطوات ملموسة تساهم فى ترسيخ أطر التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.

 

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن اللقاء تناول نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التى عُقدت فى أثينا فى ديسمبر الماضي، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات، من بينها الزراعة والاستزراع السمكي، وذلك تحضيراً لعقد القمة الثلاثية القادمة فى القاهرة خلال شهر أكتوبر القادم.

 

 كما تم مناقشة إمكانيات التعاون المتاحة فى مجالات السياحة، والطاقة، والنقل البحرى. وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق اللقاء إلى الأزمات التى تمر بها بعض دول المنطقة، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر