مروحية عسكرية بريطانية تقوم بهبوط احترازي في «ويلز» قبل اشتعال النيران بها

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المروحية العسكرية التى أثير أنها تحطمت فى سنودونيا بشمال ويلز قامت “بهبوط احترازي”، مشيرة إلى أن جميع طاقمها الأربعة بخير وآمنين.
وقال متحدث باسم هيئة إسعاف ويلز أنه تم استدعاءهم الساعة الثانية عصرا للرد على تقارير بشأن “حادث” فى منطقة “سنودونيا”، مضيفا أنه تم إرسال الإسعاف الطائر لموقع الحادث.
وأكدت وزارة الدفاع الخبر، مشيرة إلى أن المروحية العسكرية طراز “جريفين” هبطت اضطراريا وكإجراء احترازي؛ بسبب عطل فنى قبل أن تشتعل النار بها.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع أن الحادث شمل مروحية تدريب، مؤكدا أن المروحية قامت بهبوط احترازى فى “سنودونيا” عصر اليوم بعد “عطل فني”.
وأضاف “جميع الأشخاص الأربعة على متن المروحية غادروها بسلام واشتعلت المروحية فى وقت لاحق خدمات الطوارئ تتواجد فى مكان الحادث”.
أ ش أ