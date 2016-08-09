مروحية عسكرية بريطانية تقوم بهبوط احترازي في «ويلز» قبل اشتعال النيران بها

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المروحية ‏العسكرية التى أثير أنها تحطمت فى سنودونيا بشمال ويلز قامت “بهبوط احترازي”، مشيرة إلى أن جميع ‏طاقمها الأربعة بخير وآمنين.‏

وقال متحدث باسم هيئة إسعاف ويلز أنه تم استدعاءهم الساعة الثانية عصرا للرد على تقارير ‏بشأن “حادث” فى منطقة “سنودونيا”، مضيفا أنه تم إرسال الإسعاف الطائر لموقع الحادث.‏

وأكدت وزارة الدفاع الخبر، مشيرة إلى أن المروحية العسكرية طراز “جريفين” هبطت ‏اضطراريا وكإجراء احترازي؛ بسبب عطل فنى قبل أن تشتعل النار بها.‏

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع أن الحادث شمل مروحية تدريب، مؤكدا أن المروحية قامت ‏بهبوط احترازى فى “سنودونيا” عصر اليوم بعد “عطل فني”.‏

وأضاف “جميع الأشخاص الأربعة على متن المروحية غادروها بسلام واشتعلت المروحية ‏فى وقت لاحق خدمات الطوارئ تتواجد فى مكان الحادث”.

أ ش أ