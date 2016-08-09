وسائل الإعلام الصينية تنتقد ترامب لإساءته للصين

هاجمت وسائل الإعلام الصينية الرسمية المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب اليوم الثلاثاء للعبه بـ” ورقة مهاجمة الصين” في جهوده لجذب المزيد من التأييد له، كما اتهمته بعدم تقديم أفكار حقيقية حول كيفية تحسين العلاقات.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كان ترامب قد قال في خطاب في ديترويت أمس الاثنين إن الصين ” تكسر كل القواعد بكل صورة يمكن تخيلها ” فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال إن هذا يشمل التصدير غير القانوني للمنتجات المدعمة والتلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية على نطاق واسع والضوابط البيئة المتراخية .

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شيخوا ” إنه من خلال اتخاذ الصين كبش فداء للأداء الاقتصادي الأمريكي الشاحب ” خان” ترامب تبني الجمهورين التقليدي للتجارة الحرة .

وأضافت الوكالة ” ومن المثير للسخرية، أن الطبقة المتوسطة والعاملة الأمريكية ، التي يتوق ترامب وهيلاري للتقرب منها سوف تكون أول من يتضرر من القيود الأمريكية على التجارة مع الصين ” مشيرة إلى إحصاءات لغرفة التجارة الأمريكية تفيد بأن موقف ترامب تجاه الصين سوف يؤدي لشطب 3.5 مليون وظيفة أمريكية .

وأضافت شينخوا ” الناخبون يستحقون أفضل من ذلك”.