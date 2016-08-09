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المتحدث باسم الهجرة العراقية: داعش لم يتوقف عن أساليبه غير الإنسانية مع المدنيين

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المتحدث باسم الهجرة العراقية: داعش لم يتوقف عن أساليبه غير الإنسانية مع المدنيين المتحدث باسم الهجرة العراقية: داعش لم يتوقف عن أساليبه غير الإنسانية مع المدنيين

المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، ستار نوروز

قال المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، ستار نوروز، إن تنظيم “داعش” الإرهابي لم ولن يتوقف عن استخدام أسوأ الأساليب مع المواطنين الذين شاءت لهم الظروف أن يقعوا تحت سيطرة تلك العصابات المسلحة.

وأضاف نوروز خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية سينار سعيد، أن أبرز مهام وزارة الهجرة العراقية هي إدارة ملف النازحين فى العراق، موضحا أن الوزارة ضمن القطاعات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف، مؤكدا أن هذا الملف يحظي بدعم حكومي عبر مجموعة من القطاعات والجهات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية.

وأكد نوروز أن هناك تنسيق مع كافة الجهات لحماية المدنيين الذين يحاولون الهروب من نيران عصابات “داعش”، موضحًا أن هناك فرق تقوم باستقبال تلك العائلات وتقديم المعونة والإيواء لهم.

وشدّد نوروز على أن الأزمة الحقيقية تكمن فى استخدام “داعش” لأساليب غير إنسانية فى التعامل مع المدنيين، حتي المنظمات الدولية التي لديها حصانة دولية لا تتمكن من التعامل مع الأمر حيث تتسبب فى الأذى لأفراد تلك المنظمات.

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أونا

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