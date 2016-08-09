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تعرف على الفلسطيني «فايز أبو عكر» الذي أسُقطت عنه الجنسية المصرية

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فايز عودة أبوالعكر

فايز عودة أبوعكر

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، بإسقاط الجنسية المصرية عن الفلسطيني “فايز عودة حسين أبو عكر”، لقيامه بأنشطة لصالح أحد التنظيمات الأجنبية المسلحة.

كان محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق قد رفض طلب “هانى فايز عودة أبو عكر” الفلسطيني الجنسية المولود بتاريخ 24-8-1975، و” خالد فايز حسين أبو عكر المولود بتاريخ 13-8-1990، وفوزي أبو عكر، المولود بفلسطين بتاريخ 23-3-1979 لاكتساب الجنسية المصرية، تطبيقا للقانون 154 لسنة 2004 وذلك لدواع أمنية.

وتمتد أصول عائلة «أبو عكر» بالوطن العربي وخاصة ً فلسطين والأردن، ولها فرع عائلي بمحافظة شمال سيناء.

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