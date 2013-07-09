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مختاريان يرث قميص جوتزه في دورتموند

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مختاريان يرث قميص جوتزه في دورتموند مختاريان يرث قميص جوتزه في دورتموند

تقرر أن يرتدي هنريك مختاريان صفقة بروسيا دورتموند الجديدة قميص لاعب الوسط السابق ماريو جوتزه والذي انضم إلى بايرن ميونيخ في الصيف الجاري.

وأعلن دورتموند عبر موقعه الرسمي أن ماخيتريان سيرتدي الرقم "10" والذي كان يرتديه نجم الفريق السابق جوتزه.

وانضم مختاريان من شاختار دونتسك الأوكراني في صفقة تقترب من 25 مليون يورو، ووقع اللاعب لمدة أربعة مواسم.

وتعد صفقة مختاريان هي الثالثة لبروسيا دورتموند هذا الصيف بعد أن ضم مهاجم سان إتيان بيير إمريك أوباميانج ومدافع بريمن سقراط باباستاثوبولوس.

جماهير أسود فيستفاليا كانت قد عبرت عن ضيقها برحيل جوتزه إلى بايرن ميونيخ منافسهم اللدود بالشطب على أسمه ورقم قميصه.

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