راغب علامة يجتمع بشارل ازنافور فماذا قال عنه؟

نشر الفنان راغب علامة صورة مشتركة تجمعه بالنجم الفرنسي العالمي شارل أزنافور، على هامش مشاركتهما في إحياء حفل في صالة النجوم في إمارة موناكو.

وعلق علامة على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام" قائلاً" كم هو مختلف هذا الفنان الأسطورة شارل أزنافور . جمعتنا صالة النجوم في موناكو وكانت حفلته بعد حفلتي. عمره 92 سنة وغنى ساعة ونصف وأطرب الحضور ورقص معهم كما يفعل النجوم الشباب. والصورة من اللقاء في الفندق الذي جمعنا بعد حفلتينا على طاولة الفطور".

راغب علامة الذي طرح آخر أعماله "شفتك اتلخبطت"، سوف يطرح في عيد الأضحى فيديو كليب جديد لم يعلن عن إسمه.