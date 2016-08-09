استخدامات للمشروبات في التنظيف

يفيد بعض المشروبات في التنظيف، نظراً لمحتوياته من المركبات الكيميائية، كــ:

1- الشاي

يلمّع الشاي البارد الأثاث: تُبلّل فوطة من القماش بالشاي البارد غير المحلّى، ويُمسح الأثاث بواسطتها.

2- عصير الليمون الحامض

ينزع عصير الليمون الحامض آثار بقع التعرّق عن الملابس: تُنقع الملابس بمزيج مؤلّف من الليمون الحامض والماء لحوالي نصف ساعة، من ثم تُدعك بواسطة فرشاة أسنان قديمة، وتُغسل بالطريقة الاعتيادية بعد ذلك.

3- المشروبات الغازية

تنظّف المشروبات الغازية المرحاض: يُسكب كوب من هذه المشروبات داخل المرحاض، ويُترك الأخير لمدة نصف ساعة، ثم يُفرك بعد ذلك بواسطة الفرشاة.

4- القهوة

تخلّص القهوة من الرواسب العالقة في فتحة حوض الجلي: يُسكب كوب من القهوة بعد أن تبرد داخل فتحة حوض الجلي، وستلاحظين الفرق على الفور! كما تخلّص القهوة من بهتان لون الملابس، عبر غلي كوب منها، فسكبه فوق قطعة الملابس عبر المصفاة. ثمّ، تترك قطعة الملابس لمدة 15 دقيقة مغطاة بالقهوة، قبل أن تُغسل.