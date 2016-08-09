تطهير المصارف والترع وترميم المدارس ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي» بالمنيا‎

عقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع آليات استكمال مبادرة حلوة يا بلدي، والتي ستتواصل خلال المرحلة القادمة بهدف تحسبن المظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.

وأكد المحافظ، أن المبادرة ستشمل في المرحلة القادمة ترميم وتطوير عدد من المدارس، والوحدات الصحية، من خلال تنفيذ أعمال الدهانات والتجميل والصيانة الشاملة، كما ستشمل المبادرة تطهير المصارف والترع.

وأضاف نصر، أن صندوق “تحيا مصر” سيقوم بتنفيذ وتمويل المبادرة في المرحلة القادمة، والتي ستتضمن العمل علي دراسة نقل المقالب الوسيطة لتجميع القمامة خارج المدن.

مطالبًا رؤساء المدن بإعداد مقترح شامل حول الأعمال التي ستشملها المبادرة في المرحلة المقبلة، وإعداد تقارير فورية وعرضها حول أي وقائع تحدث بالمدينة.

كما وجه نصر، التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بالمرور علي الوحدات الصحية والمستشفيات مساءًا، ورصد كافة المخالفات.