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الجهاز الطبي للأهلي: الأشعة تحدد مدة غياب سليمان

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الجهاز الطبي للأهلي: الأشعة تحدد مدة غياب سليمان الجهاز الطبي للأهلي: الأشعة تحدد مدة غياب سليمان

وليد سليمان – لاعب النادي الأهلي

مراسل «ONA»

رفض خالد محمود، طبيب فريق الكرة بنادي الأهلي، تحديد مدة غياب اللاعب عن الملاعب، مؤكدًا أنَّه في انتظار نتيجة الأشعة.

وقال محمود في تصريحاتٍ صحفية، الثلاثاء، إنَّ فرص لحاق سليمان بمواجهة زيسكو الزامبي قد تكون صعبة.

ويجري وليد سليمان صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أشعة علي قدمه لتحديد مدة غيابه عن المباريات خلال الفترة المقبلة.

ولم يستطع وليد استكمال مباراة فريقه أمس أمام الزمالك إثر تعرضه لكدمة في الوتر الوريدي للكاحل نتيجة للتدخل العنيف من شوقي السعيد مدافع الفريق الأبيض.

ويلعب الأهلي الجمعة المقبل مع زيسكو في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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