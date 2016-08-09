إعفاء "متعاطي المخدرات" من العقوبة في حال سلم نفسه للعلاج

قال الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، إن المادة 43 من قانون المخدرات، تعفي المتعاطي من العقوبة، في حال سلم نفسه طواعية للجهات المختصة طالبا العلاج.

وشدد في الوقت نفسه على أهمية دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقسم التوعية التابع لها في نشر الثقافة التوعوية بكافة أشكالها وأنواعها وأنماطها ومن ثم تقليل عدد متعاطي المخدرات والحد من انتشارها وتوعية الجمهور بمخاطرها.

وترأس المزينة اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد محمد راشد المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد عيد محمد ثاني حارب، مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من ضباط إدارة مكافحة المخدرات.

وناقش الفريق خميس المزينة مع الحضور خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، وإشراك جميع فئات المجتمع في تلك البرامج للحد منها.

واستمع من المقدم خالد علي مويزه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة، إلى شرح لعدد من قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، إضافة إلى الإحصائيات التي سجلتها الإدارة حول الكميات التي تم ضبطها والمتورطين فيها وجنسياتهم، والوسائل والمحاولات الجديدة التي يستحدثها المهربون لإخفاء المخدرات.

كما اطلع على الجانب الوقائي والتثقيفي الذي تقوم به الإدارة للتوعية بأضرار المخدرات، حيث نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الربع الثاني من العام الجاري 68 فعالية، منها 11 معرضاً توعوياً للوقاية من أضرار المخدرات و47 محاضرة و10 فعاليات اخرى.

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