فستان إيما ستون بتفاصيل أنثوية على الظهر

تألقت الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone بتصميم أنثوي أنيق يحمل توقيع المصمم رولان موريه Roland Mouret في أحدث إطلالاتها على السجادة الحمراء، حيث اختات فستانَ كوكتيل ناعماً باللون البنفسجي.

جاء تصميم فستان إيما ستون بأسلوب عصري بسيط من الأمام مع خطوط سوداء تحدد منطقة الخصر وقصَّة الرقبة، وتفاصيل ناعمة من الدانتيل باللونين الأبيض والأسود على الظهر، ما جعل من هذا الفستان خياراً مثالياً لإطلالتها الأنيقة.

شاهدي إطلالة إيما ستون وشاركينا برأيك بها.