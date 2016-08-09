رئيس وزراء الأردن: نرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري

أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن المجتمع الأردني يرفض معاملة أي عامل مصري بشئ من السوء.

وبحسب صحيفة الغد الأردنية قال رئيس الوزراء خلال لقائه وفدًا وزاريًا مصريًا إن العمالة المصرية موضع احترام ” ولن نتعامل مع العامل المصري باكثر مما نتعامل به مع أي عامل من جنسية اخرى ولن يكون هناك الا تمييز ايجابي لصالح العامل المصري ” مؤكدا أن المجتمع الأردني يرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري.

وأضاف الملقي ” سنحافظ على العمالة المصرية المسجلة لدينا، وأن أي عامل زراعي يغادر البلد سيتم استقدام بديل له شريطة عدم تسرب هذه العمالة إلى قطاعات أخرى ” داعيا السفارة المصرية في عمان الى توعية المواطنين المصريين باهمية الحصول على تصاريح العمل التي تشكل حماية لهم وتضمن حقوقهم.

وأكد الملقي أن هناك حرص شديد على تعزيز التعاون بين الاردن وجمهورية مصر العربية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين.