أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس وزراء الأردن: نرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري

Google+ Print
رئيس وزراء الأردن: نرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري رئيس وزراء الأردن: نرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري

هاني الملقي

أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن المجتمع الأردني يرفض معاملة أي عامل مصري بشئ من السوء.

وبحسب صحيفة الغد الأردنية  قال رئيس الوزراء خلال لقائه وفدًا  وزاريًا مصريًا إن العمالة المصرية موضع احترام ” ولن نتعامل مع العامل المصري باكثر مما نتعامل به مع أي عامل من جنسية اخرى ولن يكون هناك الا تمييز ايجابي لصالح العامل المصري ” مؤكدا أن المجتمع الأردني يرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري.

وأضاف الملقي ” سنحافظ على العمالة المصرية المسجلة لدينا، وأن أي عامل زراعي يغادر البلد سيتم استقدام بديل له شريطة عدم تسرب هذه العمالة إلى قطاعات أخرى ” داعيا السفارة المصرية في عمان الى توعية المواطنين المصريين باهمية الحصول على تصاريح العمل التي تشكل حماية لهم وتضمن حقوقهم.

وأكد الملقي أن هناك حرص شديد على تعزيز التعاون بين الاردن وجمهورية العربية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر