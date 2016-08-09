حارب الحر بالقثاء والخيار والكنتالوب وابعد عن الطعمية والمايونيز والبيض

أكدت الدكتورة إيمان كامل أستاذ صحة وتغذية الأسرة بالمركز القومى للبحوث أنه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام وذهاب الكثير لقضاء الصيف فى المصيف يشعر أى شخص بفقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام، لذلك فقد وضعت قائمة من الطعام لعدم الشعور بالحر وتناول وجبات خفيفة من الخضار والفاكهة.

تقول الدكتورة إيمان إن أهم أنواع الخضار التى يمكن للشخص تناولها لترطيب الجسم خلال موجة الحر الشديدة هى بالقثاء والخيار، موضحة أنه يجب الحرص على تناولهما لإمداد الجسم بالماء، والشعور بالشبع، مع الإقلال من الورقيات فى فترة الحر الشديد لأنها تحتوى على الكثير من الديدان حاليا، ولابد من وضع الورقيات تحت الماء الجارى ووضعها فى برمنجانات البوتاسيوم للتأكد من نظافتها، والبعد عن الأطعمة المحتوية على الأملاح مثل الطماطم والمانجو مشيرة انه يمكن أن يتناول الشخص ثمرة واحدة من المانجو فى اليوم.

قلل من الطماطم والمانجو لاحتوائهما على أملاح الأجزيلات..

وتحذر من تناول الطماطم فى الحر الشديد، وكذلك المانجو لأنها من الأطعمة التى تكون أملاح الأجزيلات موضحة أنه لابد من شرب الماء بكثرة لعدم ترسيب الأملاح وتكوين الحصوات، والبعد عن المقليات، واستبدالها باللحوم الرستو أو المسلوقة مع ازالة جلد الفراخ، والدهن الأبيض فى اللحوم والبعد عن الأسماك المقلية، وتناول المشوى منها.

سلطة التونة الباردة بالخضار خفيفة للغداء..

وأشارت أنه يمكن تناول سلاطة التونة الباردة ويمكن صنعها بالتخلص من الزيت وغسلها بالخل وإضافة قطع صغيرة من العيش الأسمر المحمص أو التوست الأسمر المحمص، مع اضافة الخضروات مثل الفاصوليا الحمراء وبعض الخضار، والذرة المسلوقة لرفع القيمة الغذائية، وقالت إن أفضل الفواكه التى يمكن تناولها خلال فصل الصيف الكنتالوب أو "الشهد" لتناسبهما مع الحر الشديد، والاعتدال فى تناول الأيس كريم والعصائر لأنهما يحتويان على نسبة كبيرة من السكريات، وتنصح بشرب الماء أثناء الجلوس مع تناوله بشكل تدريجى وعلى فترات.

فطارك إيه فى الحر...

وتقدم الإفطار الصحى المناسب لفترة الصيف الشديد الحرارة موضحة أن أنسب حاجة للفطار العيش الأسمر والجبن القريش والخيار مع تجنب تناول البيض والطعمية فى الحر والبعد عن المايونيز فى المطاعم لأنها تحتوى على ميكروب السلمونيلا لاحتوائه على البيض النيئ، ويمكن تناول الزبادى اللايت منزوع الدسم بالفواكه أو تناول البسكويت مع الشاى، والكورن فليكس مع لبن بارد، والفاكهة يتم تناولها على مدار اليوم، كما يمكن تناول سلطة التونة فى الغذاء أو سلطة السيزر بالفراخ والكابوتشى مع قطع من العيش المحمر.

وأوضحت أنه فى المصيف على البلاج يمكن تناول التونة أو صدور الفراخ فى ساندوتشات بدون المايونيز، وتناول الفاكهة، ويمكن تناول بوله آيس كريم والزبادى اللايت.