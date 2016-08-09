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أمريكا تقدم مساعدات جديدة للجيش اللبنانى لمواجهة خطر المتشددين

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أمريكا تقدم مساعدات جديدة للجيش اللبنانى لمواجهة خطر المتشددين أمريكا تقدم مساعدات جديدة للجيش اللبنانى لمواجهة خطر المتشددين
بيروت (رويترز)

سلمت الولايات المتحدة الجيش اللبنانى 50 عربة مدرعة و40 قطعة مدفعية و50 قاذفا للقنابل اليوم الثلاثاء فى إطار جهودها لتقويته فى مواجهة خطر الجماعات المتشددة فى سوريا المجاورة.

وقالت السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد أثناء مراسم التسليم إن العتاد العسكرى الذى بلغت قيمته 50 مليون دولار جزء من حزمة مساعدات تجاوزت 220 مليون دولار هذا العام مما يجعل لبنان خامس أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وكثيرا ما يستعر القتال بين تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى فى سوريا فى المناطق الجبلية على طول الحدود الشمالية للبنان ويمتد العنف بين الحين والآخر عبر الحدود، واستهدف ثمانية انتحاريين من تنظيم الدولة الإسلامية قرية مسيحية فى لبنان قرب الحدود السورية الشهر الماضى مما أسفر عن مقتل خمسة وأثار مخاوف من وقوع المزيد من الهجمات.

ويشن مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات أيضا غارات كثيرة عبر الحدود سيئة الترسيم حول بلدة عرسال فى شمال لبنان والتى اجتاحها المتشددون لفترة وجيزة عام 2014 قبل أن يطردهم الجيش، وفى ظل الضعف الذى تعانيه حكومة لبنان تقدم عدة دول الدعم للقوات المسلحة اللبنانية باعتبارها حصنا ضد زعزعة الاستقرار فى بلد يشكل اللاجئون السوريون ربع عدد سكانه.

وعلقت هذا العام مساعدات قدرها ثلاثة مليارات دولار لقوات الأمن اللبنانية بسبب ما تراه تزايدا فى التقارب بين بيروت وإيران، ويوما ما كانت سوريا تتحكم فى مقاليد الأمور فى لبنان التى شهدت حربا أهلية استمرت 15 عاما من 1975 وحتى 1990. ويقاتل حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران منذ عام 2013 إلى جانب القوات الحكومية فى الحرب الأهلية السورية.

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مصر 365

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