الجيش السورى يحرر 3 قرى بريف حمص الشرقى من قبضة تنظيم «داعش»

سيطرت القوات السورية وبمشاندة الطيران الحربى الروسى، على ثلاث قرى بريف حمص الشرقى بوسط سوريا.

وأشار مصدر عسكري إلى الجيش السورى سيطر على قرى المشيرفة ورجم الصوان وأم صهريجفى ريف حمص الشرقى، وذلك بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأضاف المصدر، أن الجيش السوري شن هجومًا واسعًا على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” ودارت اشتباكات عنيفة بالتزامن مع ضربات الطيران الحربي الروسي على محيط منطقة الصوامع، وتجمع التنظيم حول حقل “آراك” النفطي، حيث تم تدمير ثلاث سيارات مزودة برشاشات ثقيلة بمن فيها من إرهابيي “داعش” وعربة مصفحة في عنق الهوى بريف حمص الشرقي، كما تم تدمير راجمة صواريخ وسيارة مزودة برشاش والقضاء على كامل مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” شمال سد القريتين بريف حمص.