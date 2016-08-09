ننشر أقوال الشهود في اتهام رئيس نيابة الهرم بـ «حريق مخزن الأحراز»

حددت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار سري الجمل، اليوم الثلاثاء، جلسة الـ 15 من سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق لاتهامه في واقعة حريق مخزن الأحراز.

وجاء في اقوال الشاهد الأول أحمد محمد علي، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء على بعض الأحراز التي كانت مودعة مخزن نيابة الهرم الجزئية، وقيامه بتحريض المتهم الثاني والاتفاق معه على وضع النار في مخزن النيابة، لإخفاء معالم جريمته، وذلك مقابل حصول الأخير على مبلغ مالي فقام الاخير بالاتفاق مع المتهم الثاني باستدراج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة بدعوته إلى تناول العشاء، بينما استغل المتهم الثالث حالة الفراغ الأمني لمقر النيابة وقام باقتحامه والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، من غرفة المتهم الأول، ثم قام باقتحام مخزن أحراز النيابة وترك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بداخله وسكب عليه كمية من سائل البنزين.

وجاءت شهادة مصطفي كمال عبدالعظيم، عقيد شرطة بالمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام الوطني، الشاهد الثاني في القضية متفقة مع شهادة الأول.

اما الشاهد الثالث أحمد م­حمد البيلي عقيد شرطة ­ومفتش مباحث وسط أكتوبر­ قال إن تحرياته توصلت إل­ى قيام كل من المتهمين­ الثاني والثالث بارتك­اب الواقعة وأنهما قد ­اتفقا سويا على سرقة م­حتويات مخزن أحراز نيا­بة الهرم الجزئية وإشع­ال النيران به لإخفاء ­معالم جريمتهما وأن ال­متهم الرابع كان معينًا­ لتأمين مقر نيابة اله­رم الجزئية وأنه أهمل ­فى أداء عمله بتركه مح­ل خدمته.

وأضاف أنه فور تلقيه إ­خطار اندلاع الحريق بم­قر نيابة الهرم توجه ع­لى الفور إلى مبني الن­يابة وتبين له عقب وصو­له أن الحريق نشب بالط­ابق الرابع وعند حضور ­المتهم الأول أبلغه بأ­ن هناك كسر بباب غرفة ­حفظ القضايا الكائنة ب­الطابق الأرضي مما أثا­ر تعجبه من عدم ملاحظت­ه ذلك فتوجه إلى غرفة ­الحفظ وتبين له عدم وض­وح الرؤية لأن المكان ­مظلم وأنه لا يوجد أي شئ ظاهري على الباب من­ الخارج، وأن الكسر تم ­بباب غرفة الحفظ من ا­لداخل.

وقال الشاهد الرابع محى سلامه سليمان، عميد شرطة، ورئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إنه نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين الثاني والثالث تمكن بالاشتراك مع الشاهد الخامس والسادس من ضبط المتهم الثاني حال استقلاله السيارة الخاصة وبتفتيشه عثر معه على 3 هواتف محمولة.

كما تمكن من ضبط المتهم الثالث وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما للواقعة حيث قام الثاني باستدراج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة بدعوته لتناول العشاء، حتى يتمكن المتهم الثاني من اقتحام مقر نيابة الهرم الجزئية وارتكاب الواقعة.

وأضاف أن المتهم الأول قام بشراء شريحة الهاتف المحمول المضبوط معه للتواصل مع المتهم الثاني هاتفيًا على هاتفه المحمول المضبوط أثناء تنفيذه للواقعة.

وقال فوزي عصام عامر رائد شرطة رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر والشاهد الخامس بالقضية إن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الأول قام بشراء شريحة الهاتف المحمول المضبوط معه للتواصل مع المتهم الثاني هاتفيًا على هاتفه المحمول المضبوط أثناء تنفيذه للواقعة.

كما تمكن من ضبط المتهم الثالث وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما للواقعة حيث قام الثاني باستدراج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة بدعوته لتناول العشاء حتى يتمكن المتهم الثاني من اقتحام مقر نيابة الهرم الجزئية وارتكاب الواقعة.

وأضاف أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا بالاشتراك مع الشاهد الخامس والسادس من ضبط المتهم الثاني حال استقلاله السيارة الخاصة وبتفتيشه عثر معه على 3 هواتف محمولة.

اما الشاهد السادس محمد مسعد شوقي نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر شهدبأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين الثاني والثالث تمكن بالاشتراك مع الشاهد الخامس والسادس من ضبط المتهم الثاني حال استقلاله السيارة الخاصة وبتفتيشه عثر معه على 3 هواتف محمولة، كما تطابقت شهادته مع الشاهد الرابع والخامس.

وقال الشاهد السابع أحمد محمد النبوي رئيس القلم الجنائي بنيابة الهرم الجزئية بأنه في غضون شهر فبراير أمره المتهم الأول بنقل كافة الأحراز المودعه مخزن القسم إلى مقر نيابة الهرم وإيداعها بالغرفة التي اندلع بها الحريق، وأضاف أنه تم استلام تلك الأحراز بدون جرد أو مراجعة وبدون محاضر تسليم وتسلم.